金子恭之国土交通相金子恭之国土交通相は12日の記者会見で、東京都などのマンションの大規模修繕工事で談合したとして、公正取引委員会が施工会社30社超の独禁法違反を認定し、課徴金納付を命じる方針を固めたことに関し「結果を踏まえて厳正に対処する」と述べた。建設業界にコンプライアンス（法令順守）を徹底させる考えを強調した。金子氏は「入札談合などの不正行為が行われていたとすれば、建設業に対する国民の信頼を著