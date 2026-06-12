元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が１２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、サッカー日本代表の長友佑都に「さっきＬＩＮＥした」といい、その返事を明かした。この日は開幕したサッカーＷ杯を特集。３大会現地観戦しているカカロニすがやがスタジオで生解説を行った。日本代表に関しては、この日、主将の遠藤航の離脱と代表引退という衝撃のニュースが飛び込んでたばかり。一茂は「悪い影響の話はしたくな