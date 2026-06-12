中国は北京時間2026年6月11日午後3時30分、文昌宇宙発射場から長征5号打上げ用ロケットを使用した通信技術試験衛星25号の打ち上げに成功しました。衛星は順調に予定軌道に入り、打ち上げミッションは円満に成功しました。この衛星は主に複数の周波数帯を利用した高速衛星通信技術の実証に用いられます。今回の打ち上げミッションは長征系ロケットの650回目の飛行となりました。（提供/CGTN Japanese）