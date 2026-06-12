クイズの答えがパッと浮かんだ瞬間の「すっきり感」、たまりませんよね。作業の合間のリセットに、頭のスイッチを切り替えてみませんか？ 今回は、自分自身を指す言葉や、飲み物をテーマに用意しました。問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。・横の並び：あ ＋ □ ＋ ざ ＋ □・縦の並び（左）：な ＋ □ ＋ え・縦の並び（右）