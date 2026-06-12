元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは6月11日、自身のInstagramを更新。ネックレスを着用した姿を公開しました。【写真】木下優樹菜のネックレス姿「自撮りありがとうすぎ」木下さんは「よく聞かれるアクセの中でもダントツ。ネックレス最近のスタメン首元」とつづり、1枚の画像と3枚の写真を投稿。眼鏡を掛けた自撮りショットです。黒いタンクトップを着用し、首元に金色の細いネックレスを合わせています。美し