YouTube Live形式で実施ダイハツは2026年6月10日、スペシャルイベント「Keep it OPEN」の第2弾を6月19日に開催すると発表しました。このイベントは、同社の軽オープンスポーツカー「COPEN（コペン）」の2代目となる現行モデルの生産が2026年8月に終了することを受け、築かれてきたコペンファンとの絆を未来につなげ続ける決意と感謝の意を込め開催されるものです。【写真】見渡す限りコペン、コペン、コペン… 「Keep it OPEN