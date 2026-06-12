ブルー×ホワイトのツートーンが生む個性2026年も折り返し地点を迎え、自動車業界では次世代モデルや新たなライフスタイル提案への注目が高まっています。近年は単に移動性能や燃費性能を競うだけでなく、ユーザーの日常にどのような価値を提供できるかがクルマづくりの重要なテーマとなっています。【画像】超いいじゃん！ これがダイハツ斬新「“小さな”スライドドアワゴン」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）そうした