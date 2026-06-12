開催中のイベント「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」とJR東海の特別企画「100％ドラえもん＆フレンズ 夏旅エクスプレス」が、6月22日（月）〜9月30日（水）の期間、東海道新幹線で開催される。【写真】もらえるステッカーは全3種類！デザイン一覧■ドラえもんと一緒に特別な旅を満喫今回クリエイティブ集団のAllRightsReserved協力のもと開催される「100％ドラえもん＆フレンズ 夏旅エクスプレス」は、東海道新幹線に乗