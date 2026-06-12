今年4月から6月までの景気予測調査で大分県内企業の景況感は2期連続で悪化しました。 【写真を見る】大分県内企業の景況感2期連続で悪化夏の先行きも不透明 この調査は大分財務事務所が3か月ごとに県内企業109社を対象に実施しているものです。それによりますと、4月から6月までの間景気の状況が「良くなった」と答えた企業から「悪くなった」と答えた企業の割合を差し引いた景況判断指数はマイナス12.1ポイントとなり2期連