カンボジアで特殊詐欺の「かけ子」をさせるために男を海外に連れ去ったとして、「リクルーター役」とみられる男が逮捕されました。警察によりますと、森久之容疑者は2024年、カンボジアの拠点で特殊詐欺のかけ子をさせる目的で45歳の男を連れ去った疑いがもたれています。男を含む12人が、このアジトで特殊詐欺に関与したとしてすでに逮捕されていて、スマートフォンの履歴などから、森容疑者が「リクルーター」として浮上したとい