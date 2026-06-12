第１０８回全国高校野球選手権千葉大会の組み合わせ抽選会が１１日、千葉市稲毛区の県スポーツ科学センターで行われ、出場する１４８チーム（１６５校）の対戦相手が決まった。開会式は７月４日にＺＯＺＯマリンスタジアム（千葉市美浜区）で行われる。試合は同９日から始まり、日程通りに進めば、決勝は同２６日となる予定だ。木更津総合、習志野ら強豪もノーシードで混戦必死…ブロック展望「戦国千葉」とも称される県高校野