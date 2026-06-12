アニメ「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」の主題歌「Golden」を歌った韓国系米国人歌手EJAE（イジェ＝34）が11日（現地時間）、W杯北中米大会のメキシコシティー・スタジアムでの開幕セレモニー祝賀ステージに立った。同大会は同地で開幕し、EJAEは、世界的な歌手アンドレア・ボチェッリとデュエットステージを披露した。青いホルターネックドレスを着て、ワールドカップのテーマ曲「DNA」を歌った。EJAEは同曲の制作にも参加