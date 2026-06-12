アメリカのニューヨーク株式市場で11日、トランプ大統領がイランへの攻撃を中止したと表明したことを受けて、ダウ平均株価は一時1000ドル以上値を上げました。11日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、前の日の終値から一時およそ1050ドル値を上げました。終値は、前日と比べおよそ929ドル高い5万0848ドル75セントで取引を終えました。トランプ大統領が11日、イランとの戦闘終結に向けた協議が進展したとして、予定していたイラ