Anthropicは高性能AI「Claude Fable 5」を2026年6月9日にリリースしましたが、Claude Fable 5には「AI研究への利用時にユーザーに通知することなくモデルを弱体化する」という仕組みが組み込まれており、AI研究者などから不満の声があがっています。このモデル弱体化の仕組みについて、Anthropicが改善を約束する声明を発表しました。We’re rolling out changes to make Fable 5’s safeguards for frontier LLM development visi