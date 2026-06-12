ジュニアの５人組「ＡＣＥｅｓ」の浮所飛貴が１２日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）にスタジオ出演。サッカーＷ杯北中米大会に出場する日本代表の“推しメン”を明かした。番組ではこの日、Ｗ杯が開幕したことを紹介。同局の住岡佑樹アナウンサーに「注目している選手は？」と問われた浮所は「個人的に顔がタイプということで、田中碧くん」と答え、共演者を騒然とさせた。