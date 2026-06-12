日本の主力ロケットH3ロケット6号機が、12日午前、種子島宇宙センターから打ち上げられました。 H3ロケット6号機は、12日午前9時53分、種子島宇宙センターから打ち上げられました。 今回は、低コスト化のため大型主力ロケットとしては初となる「補助ロケットなし」で打ち上げられており、午前10時10分ごろ、予定の軌道に達し、打ち上げは成功しました。 機体には大学や民間企業が開発した6基の小型衛星が搭載さ