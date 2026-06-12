突然ですが、揚げものってころもがおいしいと思いませんか？そんな〈ころも好き〉必食のチキンナゲットがあるんです。ころもに使うのは、コーンフレーク。細かく砕いたコーンフレークをまぶして揚げると、魅惑のザックザク食感に！中はふんわりジューシー。そのコントラストにやみつきになることうけあいです。「ザクザクチキンナゲット」のレシピ材料（作りやすい分量・20個分）鶏ひき肉……350g〈A〉溶き卵……1個分（約50g