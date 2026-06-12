体を癒すために知っておきたい！ほぐれた肩甲骨や筋肉にやさしい入浴法 入浴法を変えるだけでも生活が変わる！ 肩甲骨はがしの効果を引き出して維持するためにも、体にやさしい入浴法を心がけたいもの。ポイントは以下の3つです。 ●全身浴で肩までつかる肩までお湯につかることで体が温まり、全身の血流がよくなって疲労回復の効果が促進されます。ただし、全身浴で息苦しさを感じる場合は、半身浴でゆっくりとつかりましょ