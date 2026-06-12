イランが海峡通航試みる船舶に攻撃ややドル買い・原油下げ縮小 イランがホルムズ海峡を通航しようとする船舶に複数のドローンを発射、米軍がイランのドローン2機を撃墜したとFOXが報じている。 海峡周辺での衝突懸念から、ややドル買いが広がっている。NY原油先物は下げ幅を縮小、ダウ先物はマイナスに転落。