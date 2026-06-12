３日、河南省許昌市のウィッグメーカー、河南瑞貝卡髪製品の生産現場でウィッグを作る従業員。（鄭州＝新華社配信／王永濤）【新華社鄭州6月12日】中国河南省の許昌市は世界最大級のウィッグ製品の集散地で、製品は120余りの国と地域へ輸出され、世界で販売されているウィッグ10個のうち、少なくとも6個がここで作られている。同市の2025年のウィッグ産業輸出入総額は219億1千万元（1元＝約24円）で、うち輸出は172億元だ