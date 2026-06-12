プロボクシングの元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（がっつ・いしまつ、本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが2日、肺炎のため都内の病院で死去した。76歳だった。訃報を受け、芸能界や日本国内のみならず世界各国からも追悼の声が上がっている。ガッツさんはプロボクサーとして74年にメキシコのゴンザレスをKOで破り、WBC世界ライト級王座を獲得した。その後5度の防衛に成功し、日本ボクシング界を代表する世界王