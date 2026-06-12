米大リーグは１１日、各地で行われ、ナ・リーグ西地区首位のドジャースは同リーグ中地区のパイレーツと対戦した。１番指名打者で先発したドジャースの大谷翔平は三回に２試合連続となる１３号の先制ソロ本塁打を放った。大谷は七回に代打を送られて途中交代となり、この日は本塁打を含む２打数２安打１打点２四球だった。試合はドジャースが８−６で勝った。（デジタル編集部）ドジャース００３２００２１０＝８パイレーツ