【WWE】SMACK DOWN（6月5日・日本時間6日／イタリア・ボローニャ）【映像】“183センチ”長身美女、規格外ボディでタックル連発183センチの巨体が、技ではなく“体当たり”で相手を吹き飛ばす。その規格外の存在感に加え、いかついのに端正なラテン美女というギャップに「デカいのにセクシー」と推しを公言するファンが続出した。WWE「SmackDown」クイーン・オブ・ザ・リングのファーストラウ