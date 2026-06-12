◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組初戦日本―オランダ（2026年6月14日米テキサス州ダラス）サッカー元日本代表MF本田圭佑（39）が12日に自身のX（旧ツイッター）を更新。日本代表を負傷離脱となったMF遠藤航（33＝リバプール）について言及した。日本サッカー協会(JFA)は同日、W杯北中米大会に臨む日本代表から主将のMF遠藤が負傷のため離脱すると発表。日本協会の山本昌邦技術委員長は「遠藤航選手がチームを離れま