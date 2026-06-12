中東情勢をめぐってトランプ大統領がイランとの「合意が近い」と発表したことを受けて、日経平均株価は上げ幅が一時2800円を超える大幅な値上がりとなっています。【映像】日経平均株価の動ききょうの東京株式市場、日経平均株価は取引開始から値上がりし、上げ幅は一時2800円を超えました。トランプ大統領がイランとの戦闘終結に向けて「合意が近い」と発言したことを受けて、中東情勢の悪化懸念が後退し、11日のアメリカ市