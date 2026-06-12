サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間１２日、開幕戦のメキシコ−南アフリカが行われ、大会ホスト国のメキシコが２−０で快勝した。巨大オブジェも登場開幕戦に先立って行われたセレモニーでは、優勝トロフィーを模した巨大なオブジェが登場した。多くのアーティストが歌やパフォーマンスを披露し、史上初の３か国共催となるＷ杯の幕開けを祝福。コロンビア出身で世界的な人気歌手、シャキーラさんも出