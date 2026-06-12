12日午前の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝160円台前半で取引された。午前10時現在は前日比33銭円高ドル安の1ドル＝160円17〜18銭。ユーロは02銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円31〜32銭。トランプ米大統領が、イランとの戦闘終結に向けた協議内容を「イラン指導部の最高レベルが承認した」と主張したことなどから、終結への期待感が広がり「有事のドル買い」を解消する動きが出た。市場では「引き続き中東情勢の動向に注