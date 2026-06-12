◇ナ・リーグ（2026年6月11日ドジャース−パイレーツ）ドジャースの大谷翔平投手（32）が11日（日本時間12日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場も7回の第5打席で「左膝の炎症」のため、代打を送られ、途中交代した。初回の第1打席は相手先発・ケラーから四球を選んで出塁。3回1死の第2打席はフルカウントから低めのスイーパーをバットの先で捉えると、力で右中間スタンドまで運び2試合連発となる13号ソロで