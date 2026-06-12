俳優高知東生（61）が、12日までにXを更新。父親が子どもに性暴力を加えたとして摘発される事件が相次いでいる状況を受け、思いをつづった。高知は「父親による不同意性交の摘発が増えているという報道を見て愕然とするが」と切り出し「法改正前にはどれだけ泣き寝入りした子供達がいたんだろう」と思いをめぐらせた。「学校でも教師による性被害が多数起きているし、日本の安全神話は、実は事件が潜在化しやすいだけなんじゃない