日本代表DF伊藤洋輝(バイエルン)が11日の練習後、報道陣の取材に応じ、MF遠藤航(リバプール)のチーム離脱に言及した。伊藤にとって遠藤はシュツットガルト時代のチームメート。当時もチームの主将を務めていた遠藤を「どんなことがあってもブレない人だし、黙々と淡々とやりながらもチームをまとめるリーダーシップがある人」と評しつつ、離脱について「航くんが一番悔しいだろうし、僕らがいくら考えても航くんにしか分からな