日本代表MF久保建英(ソシエダ)が11日の練習後、報道陣の取材に応じ、追加招集で北中米W杯メンバー入りが決まったFW町野修斗(ボルシアMG)に期待を寄せた。町野は左足首負傷でチーム離脱が決まったMF遠藤航(リバプール)に代わる追加招集。メンバー発表直後にDF中山雄太の大ケガによって抜擢された2022年のカタールW杯に続き、2大会続けて追加招集でのW杯参加となった。久保は今年3月シリーズまで継続招集されていた町野につい