１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６０円１７銭前後と前日の午後５時時点に比べ３０銭強のドル安・円高で推移している。 １１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円９３銭前後と前日に比べ６０銭強のドル安・円高で取引を終えた。トランプ米大統領が予定していたイラン攻撃の中止を表明し、戦闘終結に向けた合意が近いことを示唆したことから１５９