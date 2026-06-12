トップカルチャーが急反落している。１１日の取引終了後に、２６年１０月期の連結業績予想を未定に修正したことが嫌気されている。既存店の改装を進めていることに加えて、今年４月に事業承継した店舗について改装を含む今後の運営方針を検討しており、その内容によって業績への影響が変動する可能性があるためとしている。 同時に発表した４月中間期決算は、売上高９３億９８００万円（前年同期比１．０％増）、営業