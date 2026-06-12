ラクーンホールディングスは大幅続落し、年初来安値を更新した。１１日の取引終了後、２６年４月期の連結決算の発表にあわせて、２７年４月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は７５億円（前期比１４．１％増）、営業利益予想は６億円（同５４．６％減）とした。年間配当予想は中間・期末各１１円の合計２２円（前期は２７円）を見込んでおり、これらを嫌気した売りが出ている。今期は同時に開示した２９年４月