ＩＮＰＥＸや石油資源開発は軟調。１１日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の７月限が前日比２．３２ドル安の１バレル＝８７．７１ドルに下落した。一時、８５．７４ドルと約２カ月ぶりの水準まで値を下げた。トランプ米大統領は予定していたイランへの攻撃を見送ると投稿。また、同大統領はイランとの戦闘終結にむけた和平合意に関して、早ければ今週末にも署名できる可能性が