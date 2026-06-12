ダブル・スコープは大幅安。１１日取引終了後、第１四半期（２～４月）連結決算を発表。売上高は１３億８６００万円（前年同期比８３．２％増）、最終損益は２０億３３００万円の赤字（前年同期２８億４８００万円の赤字）だった。「セパレータ事業」において出荷が比較的堅調だったほか、「イオン交換膜事業」も既存案件の受注が安定的に推移し、大幅な増収を達成した。一方、損益面では持ち分法による投資損