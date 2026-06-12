「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１０時現在で、イトーヨーギョーが「売り予想数上昇」で４位となっている。 １２日の東京市場で、イトヨーギョは５日続落。２７年３月期通期の単独営業利益予想を前期比１９．８％減の２億７０００万円としていることが尾を引いているようで、これが売り予想数上昇につながっているようだ。 今期の売上高は同１．７％