【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のアワードウィーク期間中となる6月9日に、プレイベント『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE Billboard JAPAN | Spotify present Women In Music-EQUAL STAGE』が、東京・SGC ホール有明にて開催。新しい学校のリーダーズ、Awich、羊文学、LANAが出演した。 ■国内外で活躍する4組の女性アーティストが登場