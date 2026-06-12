ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地PNCパークでのパイレーツ戦に「1番DH」で先発出場。3回表の第2打席に2試合連続となる今季13号アーチを放つなど、4打席全てで出塁するも途中交代。球団公式からは「左ひざの炎症」と発表された。 ■まさかの代打に敵地も騒然 前日の試合では、投打二刀流でチームをけん引。この日も打撃好調を維持していたが、思わぬアクシデントで試合を