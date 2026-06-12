お笑い芸人、カカロニ・すがやが、“サッカー通”として12日放送のテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金前8：00）に生出演。サッカー素人でも“通ぶれる”3つのワードを紹介した。【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」番組は、今回のサッカーワールドカップ北中米大会をさまざまな角度から解説。その中で、すがやが考案した「素人でも『通』ぶれるサッカーワード＆Ｗ杯雑学」として3つのワー