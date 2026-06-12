イーロン・マスク氏が率いるアメリカの宇宙開発企業スペースXの新規の株式公開に対し、個人投資家からあわせて16兆円あまりの申し込みが入っていると現地メディアが報じました。ブルームバーグ通信は、スペースXが12日にナスダック市場に上場するのを前に、個人の投資家から1000億ドルあまり=16兆円を超える購入申し込みが入っていると関係者の話として報じました。スペースXが11日に発表した公開価格は1株あたり135ドル=およそ2万