記者会見する松本サイバー安保相＝12日午前、国会松本尚サイバー安全保障担当相は12日の記者会見で、最新人工知能（AI）を悪用したサイバー攻撃への懸念が高まっている現状を踏まえ、各府省庁がセキュリティー対策を講じる際のガイドライン（指針）を改定したと明らかにした。システムの脆弱性を見つけ出す能力が高い米新興企業アンソロピックのAI「クロード・ミュトス」が念頭にある。新指針には、脆弱性を修正する更新プログ