全盲のシンガー・ソングライター佐藤ひらり（25）が、BS朝日「人生、歌がある」（13日午後7時）で、テレビの音楽番組に初出演する。「本当に本当にうれしく思っています。著名なシンガーのみなさまと同じ舞台に立たせていただけたことは、とてもうれしく光栄に思っています」と喜びを明かした。そして「同時に、これからもこのような舞台に立てるようにますます頑張っていきたい」と決意。「この、晴れ舞台が私の未来につながって