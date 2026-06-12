芝生の変色により「8647」の数字が浮かび上がったワシントン中心部のナショナルモール/Nathan Howard/Reuters via CNN Newsourceワシントン（CNN）米首都ワシントン中心部の国立公園ナショナルモールで11日、芝生の上に巨大な「8647」の数字が刻まれているのが見つかった。8647は反トランプを表す数字とされ、政権は大統領に対する脅迫と解釈している。ワシントンではトランプ大統領の誕生日にあたる14日にUFCの格闘技試合が予定さ