元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が12日までにXを更新。電動自転車・キックボードのシェアサービス「LUUP」について私見を述べた。「LUUP」は9日、公式サイトを通じ、2日に東京北区で発生した自動車と特定小型原付による死亡事故は、同社サービスの利用者が事故に遭ったものと明らかにした。三崎氏は「LUUPって普通に危なくない？」と投げかけた上で「政治的なロビイング活動をして、ノーヘルで走行できるようなルールになっ