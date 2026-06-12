Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の4人と草間リチャード敬太、関西ジュニアの西村拓哉が主演する映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』に、前作『おそ松さん』で長男・おそ松役を演じたSnow Man・向井康二が「旧・おそ松」として登場することが発表された。【写真】Snow Manバージョンのおそ松さんたち本作は、赤塚不二夫のギャグ漫画『おそ松くん』を原作とする実写映画第2弾。主演の6人全員が関西出身と