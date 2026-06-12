【バスカーズレスポールカスタム】（北海道釧路市hideが大好きなゆーちゃんないしょ歳）祖父の言葉から始まった俺のギターの歴史、あれは中学一年の入学式、最初はアコギ入りだった。ギターを初めてちょうど9ヶ月くらいかな、クリスマスに紹介する俺の愛機のレスポールカスタムを迎える。ヴィンテージじゃないし、すごい高級でもない。GibsonやFenderじゃなくても、俺にとってはたった１つの宝物になった黒と金のボディーペグ