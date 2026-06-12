◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル）＝６月１２日、枠順確定高松宮記念５着のレイピア（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父タワーオブロンドン）は、３枠３番に決定。３年連続の函館リーディングを狙う横山武史騎手との新コンビに注目が集まる。函館出身の丹内祐次騎手が初騎乗で洋芝巧者のカルプスペルシュ（牝４歳、栗東・石坂公一厩舎、父シュヴァルグラン）は４枠４番、昨年は初