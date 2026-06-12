独創的な将棋で多くのファンを持つ山粼隆之九段は、11歳で棋士の育成機関である奨励会に入会した。実家の広島から将棋会館のある大阪に母親と出てきての二拠点生活を始めたが、師匠の森信雄七段はその負担を考え、中学入学を機に自宅で預かることにする。【画像】師匠の妻は「一緒に暮らしたらいけなかった」と…少年時代の山粼隆之九段の写真を見る森は多くの弟子を育ててきたが、内弟子に取ったのは村山聖九段（