いたずら好きの幼い息子が母親のパスポートに恐竜の絵を描き、出張直前に航空便をキャンセルすることになったというエピソードがオンライン上で話題を集めている。6日（現地時間）、マレーシア人女性がSNS（スレッズ）に「私は恐竜が嫌い！」と投稿し、飛行機に搭乗できなくなった経緯を共有した。女性が出張のため慌ただしく荷造りをしていた際、幼い息子が母親のパスポートを手にした。そして青いボールペンでパスポートに恐竜の